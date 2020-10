Inter-Parma 2-2, il tabellino della partita della 6ª giornata di Serie A

Inter-Parma è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-2: questo il tabellino della partita valida per la sesta giornata di Serie A 2020-2021.

UNA SFORTUNA MAI VISTA – L’Inter completa il suo mese di ottobre da incubo e non vince manco questa. Il Parma si ritrova non si sa come avanti di due gol con il solito Gervinho, poi finisce 2-2. I croati Marcelo Brozovic e Ivan Perisic (quest’ultimo al 92′) la raddrizzano ma sono gli ennesimi due punti persi con un’infinità di occasioni e di contro i gol sugli unici tiri in porta. E con un altro rigore netto negato, l’ennesimo in questo inizio di Serie A. Questo il tabellino di Inter-Parma.

INTER-PARMA 2-2 – IL TABELLINO

Inter (3-4-2-1): Handanovic; de Vrij, Ranocchia, Kolarov; Hakimi (78′ Young), Barella (78′ Nainggolan), Gagliardini (58′ Brozovic), Darmian (68′ Pinamonti); Eriksen (58′ Vidal), Perisic; Lautaro Martinez.

In panchina: Padelli, I. Radu, D’Ambrosio, Moretti, F. Carboni, Satriano, A. Bastoni.

Allenatore: Antonio Conte

Parma (5-3-2): Sepe; Grassi (84′ Brugman), Balogh, Iacoponi, Gagliolo, Gi. Pezzella; Kucka, Hernani, Kurtic (74′ Sohm); Cornelius (46′ Inglese), Gervinho (74′ Cyprien).

In panchina: Turk, Rinaldi, Karamoh, Brugman, Cyprien, Sohm, Valenti, Inglese, Sprocati, Adorante.

Allenatore: Fabio Liverani

Arbitro: Marco Piccinini della sezione di Forlì (Passeri – Liberti; Pairetto; VAR Maresca; A. VAR Ranghetti)

Gol: 46′, 62′ Gervinho (P), 64′ Brozovic, 92′ Perisic

Ammoniti: Hernani (P), Conte (I, allenatore), Ranocchia (I)

Recupero: 2′ PT, 5′ ST