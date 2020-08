Handanovic: “Inter, cresciuta la cazzimma. Vincere l’Europa League…”

Samir Handanovic è intervenuto in conferenza stampa al fianco di Antonio Conte (QUI le parole del tecnico nerazzurro). Domani si giocherà infatti alle 21 la sfida degli ottavi di Europa League contro il Getafe

Arrivate a questa competizione avendo chiuso la Serie A da secondi in classifica, immagino che vogliate vincere, soprattutto tu essendo il capitano, quanto senti di poter arrivare in fondo?

È una competizione importante, credo che tutte le squadre ragionino alla stessa maniera, che sia un’occasione per loro, però io penso che noi sia fisicamente che psicologicamente stiamo bene e siamo pronti a dare il massimo. Dove ci porterà il nostro massimo non lo sappiamo ma tutti devono sapere che noi ci siamo, siamo pronti e daremo tutto per arrivare fino in fondo.

Nel finale di Serie A l’Inter non ha preso gol, la difesa e tutta la squadra è cresciuta molto, qual è oggi la vostra forza?

La nostra forza è che la squadra sta bene, fisicamente e psicologicamente, lo abbiamo dimostrato nelle ultime partite ma anche prima. Tutta la squadra si è preoccupa di non prendere gol, abbiamo come sempre lavorato tutti insieme ed è cresciuta quella forza, quella cazzimma dentro e questo sarà fondamentale anche per questa competizione.

Per la crescita dell’Inter vincere un trofeo simile potrebbe essere un acceleratore per i piani futuri?

Si aiuterebbe certo, vincere aiuta a vincere.

Fonte: inter.it