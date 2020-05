Gravina al bivio: Serie A, può imporre i playoff! Ipotesi a 12: Inter avanti?

Gravina in prima fila per la ripresa del calcio e della Serie A, ma bisognerà capire tempi e modalità, in tempi di Coronavirus. Il Presidente della FIGC, secondo quanto riporta “Repubblica”, sta pensando seriamente all’ipotesi playoff/playout per concludere la stagione: ecco i dettagli, anche in ottica Inter

LA NUOVA IPOTESI – Gli ultimi passaggi politici e il Decreto Rilancio hanno modificato il quadro della situazione sul tavolo di Gravina. Il Presidente temeva fortemente una serie di ricorsi o passaggi burocratici che avrebbero condizionato l’inizio della prossima stagione. Il DL Rilancio ha scongiurato quest’ipotesi, garantendo tempi brevi per eventuali contenziosi. Anche Ceferin gli ha dato una mano: possibili cambi di format per terminare la stagione. E i playoff/playout erano un’idea gradita a Gravina già prima del Coronavirus.

POSSIBILE SCENARIO – L’ipotesi più accreditata resta sempre quella della ripresa del campionato il 13 giugno o al massimo il 20 giugno. Allo stesso tempo, però, gli impegni sarebbero tantissimi in poco tempo e i playoff non vanno scartati, anzi restano papabili. La modalità più probabile, secondo Repubblica, sarebbe quella a 12 squadre, in cui varrebbe la classifica congelata al 9 marzo. Le prime quattro, tra cui l’Inter, passerebbero subito ai Quarti.