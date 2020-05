Musso apre: “Inter mi vuole? Mi motiva! E’ un club con grande storia”

Condividi questo articolo

Musso è accostato all’Inter ormai da mesi come nuovo vice-Handanovic e alternativa giovane di livello tra i pali. Il portiere dell’Udinese, in un’intervista a TNT Sports, sottolinea l’orgoglio per l’interesse del club nerazzurro. Di seguito le sue dichiarazioni

INTERESSE CONCRETO – Juan Musso apre a un passaggio all’Inter nei prossimi mesi: «Non avrei mai immaginato di giocare di più in Serie A che nel calcio argentino durante i miei primi tre anni di carriera. anche se sapevo che sarei venuto a giocare, ho avuto un piccolo infortunio e non ho iniziato a giocare e l’ansia di voler entrare in campo iniziava a salire. Rodrigo De Paul mi ha aiutato molto quando sono arrivato. Torno sempre allo stesso obiettivo di fare bene le cose e focalizzarmi giorno dopo giorno e questo mi ha portato buoni risultati. L’Inter mi fa molto piacere se succede o no, mi motiva. È un club con una lunga storia nel calcio mondiale».