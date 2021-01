Gomez, l’Atalanta fa muro: sconto sul cartellino in un solo caso – Sky

Aggiornamenti sulla situazione di Alejandro Gomez, separato in casa Atalanta. L’Inter rimane alla finestra, ma secondo “Sky Sport” il club orobico difficilmente verrà incontro ai nerazzurri. I dettagli

STRATEGIA – Il caso Gomez continua ad infiammare i primi sussulti di calciomercato invernale. Come riporta la redazione di “Sky Sport”, la questione non è di facile soluzione, poiché l’Atalanta non vuole lasciar partire ad un prezzo di favore il suo (ex)capitano, che vanta ancora un contratto fino al 2022 con gli orobici. I nerazzurri sentono di avere il potere economico per non fare sconti, indipendentemente dal destino sul campo del calciatore da qui ai prossimi mesi. In questi giorni, Gomez si è allenato a parte e al momento non rientra nei piani tecnici dell’Atalanta. Sempre secondo “Sky Sport”, le due parti potrebbero venirsi incontro in un solo caso: qualora dovesse arrivare un’offerta importante al giocatore dall’estero. In quel caso, l’Atalanta sarebbe disposta ad applicare uno sconto per il cartellino. Molto più difficile che il presidente Antonio Percassi si comporti ugualmente con una pretendente italiana, anche in virtù della possibilità di favorire una diretta concorrente.

