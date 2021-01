Milik da oggi libero di trattare per l’estate. Ma il Napoli tiene duro

Arkadiusz Milik Napoli

Arkadiusz Milik, da oggi, è libero di firmare un pre contratto con qualsiasi club. Il nuovo vincolo entrerebbe in vigore da luglio prossimo, ma il polacco ha bisogno di riprendersi la nazionale e preme per liberarsi dal Napoli già a gennaio. L’Inter, dal canto suo, ha bisogno di una punta, con Pinamonti in uscita. Gli scenari possibili

RISCATTO – Continuano ad aleggiare ombre sul futuro di Arkadiusz Milik, che ha una voglia matta di rimettersi in gioco e riprendersi il posto in nazionale. I rapporti col Napoli sono complicati, anche perché Aurelio De Laurentiis (pur avendo abbassato le pretese rispetto ad ottobre) non intende schiodarsi dai 10-12 milioni di richiesta per il cartellino del polacco. Da oggi, Milik è libero di firmare un pre accordo con qualsiasi club, che diventerebbe ufficiale da febbraio ed entrerebbe in vigore da luglio. Ma il polacco ha bisogno di giocare e intende liberarsi già in questa sessione di mercato. Nelle ultime ore, sembra essersi fatta strada la pista Olympique Marsiglia, ma l’Inter rimane a caccia di una quarta punta. Difficilmente, però, il club nerazzurro potrà avvicinarsi a quelle cifre senza alcune cessioni importanti (Christian Eriksen su tutte). Milik, in tal senso, potrebbe diventare un obiettivo nerazzurro, ma la situazione è in continuo divenire e il Napoli ha bisogno di risolvere questa grana.