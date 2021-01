Lukaku bomber e stacanovista dell’Inter: il dato. Sorpresa Eriksen

Lukaku Inter

“Sport Mediaset” riporta una particolare classifica del CIES, l’Osservatorio sul calcio: considerando solo i 5 top campionati europei (Italia, Spagna, Inghilterra, Germania e Francia), nel 2020, due giocatori della Serie A trovano posto nei primi dieci per minuti giocati: Gianluigi Donnarumma e Romelu Lukaku

STACANOVISTA – Secondo l’osservatorio CIES, Romelu Lukaku dell’Inter è nono in graduatoria, per minuti giocati nel 2020, tra tutti i calciatori dei top 5 campionati europei. Manchester United, Inter e Milan sono le squadre con più fedelissimi. Lukaku è al nono posto con 4144′ giocati durante tutto l’anno solare. Scorrendo le posizioni, fuori dalla top ten, si trovano anche Samir Handanovic (3962′), Stefan de Vrij (3943′) e Nicolò Barella (3936′). Per numero di partite giocate, Christian Eriksen è a sorpresa al primo posto (con 54). Ma, visto il minutaggio riservatogli da Conte, non rientra neanche nelle prime mille posizioni.

Fonte: Sport Mediaset