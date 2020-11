Gagliardini, allarme Inter! Problemi in vista? Ha lasciato il ritiro dell’Italia

Roberto Gagliardini

Gagliardini si aggiunge alla lista dei nazionali dell’Inter che rischiano di pagare negativamente questa sosta per le nazionali. Come riportato da “Sky Sport” e poi confermato da “Sport Mediaset”, il centrocampista nerazzurro ha lasciato il ritiro dell’Italia

FORFAIT AZZURRO – Le notizie negative non arrivano mai da sole. Dopo il punto dal resto del mondo (vedi articolo), spazio anche a ciò che arriva dall’Italia. Il nerazzurro Roberto Gagliardini stamattina non era in gruppo e già ieri aveva saltato la seduta di allenamento pomeridiana. Bisognava capire il perché e a quanto pare si tratta di problemi fisici. Il centrocampisti dell’Inter ha lasciato il ritiro della Nazionale Italiana, dando quindi forfait al CT Roberto Mancini (ancora sostituito da Alberico Evani, ndr). Non si conoscono ancora i dettagli della situazione. Per questo si aspettano conferme o comunque aggiornamenti da Coverciano sulle condizioni di Gagliardini già nelle prossime ore.