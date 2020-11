Serie A Femminile, Empoli Ladies-Inter Women: 0-0 (e un palo) dopo 45′

Serie A Femminile in campo, ma ancora nessun gol all’attivo. I primi 45′ di Empoli Ladies-Inter Women regalano solo un palo

PRIMO TEMPO – Non si sblocca nel primo tempo la partita dell’ottava giornata di Serie A Femminile. A Empoli la squadra di casa colpisce il palo al 16′ con Elisa Polli, per il resto poche emozioni. Il risultato è fermo sullo 0-0 dopo 45′. Si attende la reazione dell’Inter Women di Attilio Sorbi, per il momento meglio l’Empoli Ladies di Alessandro Spugna.