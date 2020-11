Hakimi preoccupa l’Inter ma non troppo, idem Sanchez: la situazione – Sky

Hakimi Sanchez Benevento-Inter

Hakimi è uscito acciaccato nell’ultima partita del Marocco, Sanchez è entrato nel finale del Cile. L’Inter continua a monitorare quotidianamente ciò che succede ai suoi nazionali. Come riportato da “Sky Sport”, al momento sembra essere tutto sotto controllo

ALLARME RIENTRATO – La positività al Covid-19 di Marcelo Brozovic (vedi articolo) non è l’unica notizia negativa dai ritiri delle nazionali. Per l’Inter bisogna segnalare anche gli aggiornamenti che arrivano dal Nord Africa e dal Sud America. Quella di Achraf Hakimi sembra essere solo una contusione, pertanto ci sarebbe solo preoccupazione ma nessun infortunio grave. Un sospiro di sollievo per l’esterno marocchino. Per quanto riguarda Alexis Sanchez, la borsa del ghiaccio posta sulla coscia nel post-partita è una conseguenza della sua gestione. Si tratta di normale amministrazione per preservare l’attaccante cileno. Bicchiere mezzo pieno per l’Inter con Hakimi e Sanchez, dopo il problema Brozovic.