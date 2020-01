Gabigol al Flamengo. Accordo con l’Inter: le cifre. Ora firma e annuncio

Gabigol, dopo diverse settimane di trattative con l’Inter, ora è davvero a un passo dal vestire nuovamente la maglia del Flamengo. In un incontro avvenuto in Italia in queste ore tra i club sono stati definiti gli accordi. Di seguito i dettagli riportati da Lance! direttamente dal Brasile

AFFARE IN CHIUSURA – Si avvicina a piccoli passi la chiusura dell’affare Gabigol tra Inter e Flamengo (nuovo tesoretto sul mercato). I due club si sono incontrati oggi in Italia per definire gli accordi, dopo l’ottima stagione in Brasile. Le cifre finali sarebbero di 16 milioni di euro per l’80% del cartellino, ma i nerazzurri potrebbero incassare di più per una percentuale più alta dei diritti sportivi del calciatore. L’accordo con il calciatore, invece, era stato trovato già diverse settimane fa, dopo che il calciatore ha accettato di ridurre le sue richieste iniziali. Ora la chiusura è davvero a un passo: secondo i media brasiliani, mancano solo firma e annuncio ufficiale.