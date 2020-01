Gabigol “inizia” il tesoretto dell’Inter dopo Eriksen: 3 cessioni per quota 60

Gabigol è il prossimo giocatore a salutare definitivamente l’Inter. In attesa di annunciare l’acquisto di Eriksen, in casa nerazzurra si lavora no-stop sulle cessioni per creare un tesoretto di mercato di fine gennaio. Si punta a raggiungere una cifra vicina ai 60 milioni

ORA DI ANNUNCI – Nelle prossime ore l’Inter annuncerà ufficialmente l’acquisto di Christian Eriksen dal Tottenham, ma non è l’unico annuncio previsto. Avendo già concluso due operazioni in uscita, non è da escludere che il comunicato ufficiale sul centrocampista danese (domani?) possa essere anticipato da altri due annunci. Gabriel Barbosa – meglio noto come “Gabigol” – è pronto a tornare al Flamengo, stavolta definitivamente dopo il prestito dell’ultimo anno solare. In questo caso manca davvero solo l’annuncio, perché è tutto fatto. Lo stesso vale per Matteo Politano, per cui si attende solo il comunicato in arrivo da Napoli, anche questo nelle prossime ore. Si tratta di due operazioni impostate sulla base di circa 20 milioni di euro, bonus, formule e tempistiche da dettagliare, proprio come Eriksen.

TESORETTO DI MERCATO – Eriksen da annunciare. Gabigol, Politano e chi più da salutare? Sul taccuino dell’Inter c’è un altro nome importante in uscita. Si tratta di Matias Vecino, il cui valore di mercato si aggira proprio su quella cifra. Utopia strappare 25 milioni entro il 31 gennaio, ma i no alle offerte da 15 milioni fanno credere che la cessione del centrocampista uruguayano possa concludersi sulla base di 20 milioni circa. L’Everton è in vantaggio, ma bisogna far incastrare la formula (prestito oneroso con obbligo di riscatto?) e tutto il resto. Con la cessione di Gabigol, Politano e – si spera – Vecino, l’Inter punta ad avere un budget di circa 60 milioni da reinvestire sul mercato. Subito su un centravanti low cost di scorta, ma attenzione anche a un altro centrocampista e/o esterno mancino a tutta fascia.