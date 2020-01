Sconcerti: “Pareggi Inter, Conte spieghi! Juventus peggio. Su Eriksen…”

Sconcerti analizza senza peli sulla lingua il momento dell’Inter e i tanti pareggi dell’ultimo periodo, poi parla di Christian Eriksen e mercato. Il giornalista critica Conte, ma ne ha anche per la Juventus dopo il KO contro il Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni a “Calciomercato.com”

STOP BIANCONERO – Mario Sconcerti critica nerazzurri e bianconeri dopo i passi falsi contro Cagliari e Napoli: «Frenata in testa? Ne esce peggio la Juventus. Inter e Lazio hanno perso un’occasione, ma hanno guadagnato un punto in classifica. Per la prima volta Inzaghi ha in mano il suo destino. La piccola novità, dopo questo weekend, è questa potenzialità della Lazio di riprendere i bianconeri».

PAREGGI E MERCATO – Mario Sconcerti parla poi dei nerazzurri (rivedi le precedenti dichiarazioni su Eriksen): «Inter? Ha rallentato vistosamente, ma sembra che non se ne possa parlare. Agli interisti va bene quello che fa Conte, ma noi giornalisti aspettiamo che Conte spieghi e ci dica perché la squadra ha perso brillantezza e prende sempre gol alla fine delle partite. Il tecnico si lamenta per la mancata possibilità di rotazioni? E’ un po’ stucchevole. Un Conte così nervoso non lo conoscevo. Eriksen e gli altri acquisti? Credo che per l’Inter cambierà molto. Sarà un mercato che aggiungerà sicuramente qualcosa e tutta la squadra ne trarrà beneficio».