Frattesi: «Inghilterra forte nei singoli! Io e Bellingham diversi…»

Frattesi anche ieri nel corso di Italia-Malta ha trovato il terzo gol consecutivo in maglia azzurra, quello che di fatto ha chiuso le marcature nel 4-0 finale. Il centrocampista dell’Inter intervistato su Rai Sport ha parlato della prossima sfida contro l’Inghilterra e il paragone con Jude Bellingham.

PROSSIMA SFIDA – Davide Frattesi ha parlato così della prossima sfida contro l’Inghilterra: «Loro più forti? Forse nei singoli, ma in campo si va in undici. Non vediamo l’ora. Bellingham dieci gol in dieci partite? C’è differenza tra me e lui, insieme a De Bruyne penso sia il centrocampista più forte al mondo perché abbina qualità e quantità. Bisogna essere concentrati e lavorare al 100%. Il lavoro paga sempre, che si giochi dal primo minuto o a partita in corso bisogna sempre dare il proprio contributo. Sono felice dei miei numeri e spero di migliorarli ancora».

CASO SCOMMESSE – Frattesi esprime anche la propria opinione riguardo il tema, purtroppo, del momento: «C’è tanto dispiacere, siamo vicini ai ragazzi. Non è stato facile per noi, soprattutto nelle prime 24 ore. Non bisogna fare di tutta l’erba un fascio, prima bisogna accertare le cose. Non si parla mai prima, me lo hanno insegnato da bambino».