Kevin Zefi finito nel dimenticatoio: Inter, manca solo il comunicato?

Kevin Zefi è finito nel dimenticatoio dopo aver illuso tutto il mondo Inter di poter diventare un punto di forza prima con Chivu in Primavera 1 e poi anche con Inzaghi in Prima Squadra. Del talento irlandese invece si sono perse tutte le tracce a Milano. Si attende solo l’ultimo “step”

TALENTO DISPERSO O SPERDUTO? – La Serie A è iniziata al pari della UEFA Champions League e del resto delle competizioni nazionali, internazionali e via dicendo. Lo stesso vale per il Primavera 1, la UEFA Youth League e qualsiasi torneo a livello giovanile. E in casa Inter la domanda è la stessa di quaranta giorni fa: ma Kevin Zefi dov’è? O più precisamente: che fine ha fatto il giovane Zefi? Alla domanda non può rispondere né Simone Inzaghi né Cristian Chivu, suo “ultimo” allenatore nerazzurro. Il classe 2005 irlandese non fa (più) parte della rosa dell’Inter Under-19 da mesi. E la Prima Squadra non l’ha mai vista, se non dal vivo nei panni di “tifoso” semplice. Zefi è virtualmente un ex Inter pur essendo ancora sotto contratto con la società nerazzurra. Il talento di Dublino difficilmente festeggerà i suoi 19 anni a Milano il prossimo 11 febbraio. Perché quasi sicuramente sarà protagonista di un trasferimento nella sessione invernale del calciomercato. A gennaio… se non addirittura prima. Nel frattempo, oltre ad aver perso il ritmo partita post-infortunio, Zefi ha perso anche la Nazionale Irlandese di categoria. Da potenziale stella dell’Irlanda Under-19 a “fantasma” in cerca di nuove avventure lontano da Appiano Gentile. In Patria si continua a parlare di Zefi come futura stella della Nazionale A ma per il momento le ombre sono nettamente più numerose delle luci. E quindi possiamo continuare a porci la stessa domanda: che fine ha fatto Kevin Zefi? In tempi di “perdizione del talento” per motivi extra-calcistici, sarebbe il minimo fare chiarezza su questa vicenda (solo contrattuale?).