Frattesi già a gennaio? Inter pronta il colpo stile Locatelli – TS

L’Inter in questa sessione di mercato non sembra intenzionata a fare grandi colpi. Certo l’infortunio di Joaquin Correa contro l’Empoli preoccupa e domani si scoprirà l’entità. Intanto però rimbalzano forti le voci su Davide Frattesi del Sassuolo e i nerazzurri ci pensano seriamente.

OCCASIONE – L’Inter non ha per nulla avuto vita facile ieri negli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Empoli. Ciò che è saltato all’occhio è che le riserve, messe in toto in campo, non hanno fatto bene. La situazione migliora quando esse vengono inserite a gara in corso o partono al fianco dei titolari (vedi articolo). I nerazzurri in questo mercato invernale non dovrebbe far colpi, ma usiamo il condizionale perché Tuttosport rivela come ci possa essere un tentativo per Davide Frattesi. L’ex centrocampista del Monza ora in forza al Sassuolo è uno dei gioiellini Italiani dei neroverdi. Secondo il quotidiano i nerazzurri, se salutassero Sensi e Vecino, potrebbero affondare già a gennaio per Frattesi senza andare alla ricerca di ‘tappabuchi’. Il centrocampista del Sassuolo arriverebbe già come sostituto di Vidal che ha il contratto in scadenza nel 2023 ma potrebbe salutare già a giugno. Gli ottimi rapporti tra Marotta e Carnevali del Sassuolo potrebbero far comodo.

OPZIONE – L’Inter infatti pensa a imbastire una trattativa simile a quella fatta dalla Juventus per arrivare a Locatelli ovvero un prestito biennale gratuito con obbligo di riscatto a 25 milioni (pagabili in tre esercizi) e bonus fino a 12,5 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi. In questo caso, il prestito sarebbe di 18 mesi regalando un rinforzo per la corsa scudetto ad Inzaghi.

Fonte: Tuttosport