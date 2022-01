Inter-Venezia si gioca? Alcuni calciatori negativizzati. La situazione

Inter-Venezia si giocherà? I positivi al Covid-19 nella squadra veneta hanno fatto scoppiare un vero e proprio focolaio. Ricordando come il nuovo protocollo fissi a 9 positivi il limite massimo per giocare (vedi articolo) la situazione si è leggermente evoluta.

SITUAZIONE – Fino a stamani i positivi al Covid-19 nel Venezia erano 14, 8 calciatori e 6 del gruppo squadra. Poco fa però, il giornalista di Telelombardia Gianluca Rossi,che ieri aveva lanciato questa notizia prima di tutti, ha dato un aggiornamento importante sulla situazione dei veneti.

20.1.2022

Ultim'ora da Venezia in vista di #InterVenezia: dopo l'ultimo giro di tamponi si sarebbero negativizzati in due. E si prega affinché la situazione si stabilizzi: se non ho capito male su 25 ora sono positivi in 6. Ricordo che la barriera per il rinvio sta a 9! pic.twitter.com/JqKR0RZfsL

— Gian Luca Rossi (@gianlucarossitv) January 20, 2022