Tavelli: «Riserve Inter? Titolari più forti. Inzaghi gestione straordinaria»

Ieri l’Inter ci ha messo 120 minuti per strappare la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia. I nerazzurri hanno mandato in campo tante riserve che non hanno fatto benissimo. Ecco il pensiero di Fabio Tavelli.

MERITI – L’Inter non ha vinto contro l’Empoli al 90′ ma anzi, grazie al gol di Ranocchia, è riuscita a volare ai quarti di finale di Coppa Italia solo ai supplementari. Il gol decisivo l’ha segnato Stefano Sensi che era in partenza direzione Sampdoria ma ora è tutto fermo. Ecco il pensiero di Fabio Tavelli a Sky Sport 24 sulle riserve dell’Inter. «Sensi ha fatto un gran gol. Ma la gestione di Inzaghi è una gestione che ha dello straordinario (vedi articolo). Alzi la mano chi pensava che Vidal potesse essere un fattore così importante. Vecino invece non viene considerato perché per Inzaghi non è un’opzione. L’infortunio di Correa non è legato a Sensi. Gli auguro che questo gol possa dargli fiducia, ma è un giocatore molto fragile anche emotivamente. Il gol di Ranocchia è particolare, quello di Sensi è suo, ma lo stesso Ranocchia è diventato un fattore per Inzaghi. E’ rimasto lì, era capitano e stato declassato, ma non fa rimpiangere né Skriniar né de Vrij. Gli 11 in campo sono molto più forti delle riserve ma quando entrano non si vede questa differenza».