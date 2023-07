FOTO – Onana, indizio sul futuro? «Ogni storia ha una fine»

André Onana potrebbe lasciare l’Inter. Il portiere è corteggiato da diverse settimane dal Manchester United, pronto a mettere sul piatto una cifra consistente per portarlo in Inghilterra. L’estremo difensore, sui suoi social, lancia un possibile indizio sul futuro

INDIZIO? – André Onana è il nome più caldo in uscita per l‘Inter. Sul portiere ex Ajax è forte il pressing del Manchester United, pronto a sborsare una cifra importante per aggiudicarsi l’estremo difensore camerunese. Nel frattempo Onana, attraverso una storia pubblicata su Instagram, sembra lasciare un indizio sul suo futuro. Questo il messaggio contenuto nella foto pubblicata dal portiere: «Ogni vita ha una storia e ogni storia ha una fine. non prendere mai in giro nessuno». Indizio sul suo imminente futuro lontano da Milano? Di seguito il post

Fonte: Instagram – Onana