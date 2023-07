Onana, l’Inter al Manchester United: l’offerta non è giusta! − CdS

Tiene in ballo l’uscita di André Onana all’Inter. La prima offerta del Manchester United non è ritenuta idonea per i nerazzurri che non fanno sconti

RIPROVARE − Inizia ufficialmente la trattativa per Onana dall’Inter al Manchester United. Ieri, i Red Devils hanno fatto recapitare al club meneghino una prima offerta da 45 milioni di euro. Subito rispedita al mittente. L’Inter vuole 60 milioni di euro, al momento non si fanno sconti. Nelle prossime ore, la società inglese potrebbe rimodulare la sua proposta per arrivare a Onana, portiere tanto desiderato da ten Hag. La certezza è che lo United debba superare almeno quota 50 milioni, perché da Viale della Liberazione accettino davvero di discutere. Solamente così, le richieste dell’Inter potrebbe calare un pochino.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno