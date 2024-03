FOTO – Lautaro Martinez, ritorno alla base: lnter annuncia il capitano!

Lautaro Martinez è ritornato ad Appiano Gentile leggermente in ritardo dopo la sosta per le Nazionali, ma nessun allarme di natura fisica. Mentre il capitano nerazzurro ieri non ha preso parte all’allenamento, oggi è regolarmente presente: il club annuncia su Instagram il ritorno del suo bomber

RITORNO ALLA BASE – Lautaro Martinez è ritornato alla base dopo la sosta per le Nazionali. L’attaccante, che con il gol siglato in amichevole contro la Costa Rica è entrato a far parte della top 10 di sempre dell’Argentina, si è rivisto solo oggi ad Appiano Gentile per via di un ritardo del volo di ritorno. Il capitano dell’Inter ha dunque iniziato a lavorare in vista della sfida di Pasquetta contro l’Empoli, in programma appunto lunedì 1 aprile a San Siro: “Il capitano è tornato al lavoro”, scrive il club su Instagram.

Certamente Lautaro vorrà tornare al gol in campionato per dare una ulteriore spinta alla squadra in vista dell’obiettivo scudetto.