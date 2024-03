Acerbi si difende e rifiuta la gogna mediatica: colpisce un passaggio

Acerbi ha rotto il silenzio sul caso Juan Jesus e lo ha fatto ribadendo la sua estraneità al presunto contenuto razzista della frase rivolta al difensore brasiliano nel corso di Inter-Napoli. Il difensore nerazzurro prova a difendere la sua immagine, tirando in ballo tutto ciò che viene detto in campo e che spesso rimane lì. Si dice ferito dalla gogna mediatica che ha coinvolto anche la sua famiglia e le sue figlie e rivendica la possibilità di poter festeggiare lo scudetto, se e quando arriverà, a testa alta

ADESSO BASTA – Francesco Acerbi ha rotto il silenzio dopo il caso Juan Jesus, terminato con l’assoluzione del Giudice Sportivo per insufficienza di prove riguardo al presunto insulto razzista rivolto al difensore del Napoli. L’ex Lazio, pur dichiarandosi molto dispiaciuto per il collega e per la situazione generale, ribadisce di non essere razzista affermando inoltre di trovare inconcepibile che anche dopo la sentenza di assoluzione si continui ad additarlo come tale. Acerbi rifiuta la gogna mediatica che purtroppo ha coinvolto anche la sua famiglia e le sue figlie, rivendica la possibilità di poter festeggiare l’eventuale scudetto della seconda stella a testa alta e ammette di aver temuto per la sua carriera.

Acerbi, due passaggi sono particolarmente delicati: uno ha fatto e farà discutere

Nella sua lunga auto-difesa, nella quale svela di aver come idolo George Weah, Acerbi consegna al pubblico un passaggio che certamente ha fatto e farà discutere poiché va a toccare tutto ciò che viene detto in campo e che spesso rimane sul terreno di gioco, compresi gli insulti verso i calciatori serbi. Questi ultimi – ricordiamolo – sono sempre e comunque discriminatori.

Colpisce anche un’altra dichiarazione, ovvero quella dove ammette di aver affrontato meglio la malattia (il tumore che lo ha colpito qualche anno fa) di tutta questa situazione. Dopo l’assoluzione non teme l’accoglienza dei tifosi in trasferta, sa che non sarà semplice ma è pronto ad affrontare tutto. E soprattutto spera di non dover tornare più su questa brutta vicenda.