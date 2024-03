Impallomeni: «Inter a +14 sul Milan? Per me distanza è altra»

Pioli, in conferenza, ha parlato della distanza in classifica fra Milan ed Inter. Stefano Impallomeni, su TMW Radio, è convinto che la reale distanza fra le due squadre sia un’altra

DISTANZA – Queste le parole di Impallomeni: «Pioli parla di distanza reale fra Inter e Milan? In un mese hanno sbagliato è vero, non so se si sono avvicinati ai nerazzurri ora. Per me la distanza con l’Inter è di 7 punti, non 14».