Lautaro Martinez, digiuno di gol inaspettato! Inter-Empoli per ripartire

Lautaro Martinez non trova la rete con l’Inter dallo scorso 28 febbraio. Un digiuno inaspettato in una stagione ricca di gol per il ‘Toro’: la sfida con l’Empoli è quella giusta per ripartire

RIPARTIRE – Lautaro Martinez ha interrotto un digiuno da gol con l’Argentina durato circa 18 mesi, adesso tocca interrompere quello con l’Inter. Il ‘Toro’ non trova la rete con la maglia nerazzurra dallo scorso 28 febbraio nel 4-0 rifilato all’Atalanta. Poi un mese senza reti, un unicum in una stagione in cui il ‘Toro’ è ben saldo in cima alla classifica marcatori della Serie A. Adesso la stagione riparte e non si fermerà più sino al traguardo: la sfida contro l’Empoli di lunedì sera è l’occasione giusta per il ‘Toro’ di aggiornare i tabellini e rimettersi in marcia verso lo scudetto e, perché no, il titolo da capocannoniere.

RETE – Lautaro è riuscito a sbloccarsi con l’Argentina, ritrovando la rete e tornando ad incidere come fatto spesso in questa stagione. Il momento è quindi propizio per ripartire con forza anche in Serie A: a nove giornate dal termine l’obiettivo scudetto dista ‘solo’ 14 punti. Pochi, ma tutti da conquistare con nessuno che regalerà niente alla squadra: toccherà al capitano argentino guidare la squadra verso un traguardo inseguito sin da agosto e ora sempre più vicino.