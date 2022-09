FOTO – Inter in Champions League costretta a modificare la maglia Away

L’Inter in Champions League è stata costretta a modificare maglia Away 2022-2023 (quella da trasferta), secondo le norme UEFA.

MODIFICA – L’Inter ieri è scesa in campo contro il Viktoria Plzen per la prima volta in Champions League con la maglia Away. I più attenti avranno notato una sostanziale modifica rispetto la maglia da trasferta utilizzata in campionato all’esordio contro il Lecce. Questo perché il club nerazzurro è stata costretto a modificare la maglia diminuendo il colore turchese e di conseguenza la rappresentazione del globo. Alcune norme UEFA vietano di utilizzare colori “accesi” e invitano le squadre ad utilizzare delle tonalità di colore “leggere”. Una cosa simile era successa già la scorsa stagione, quando l’Inter è stata costretta, anche in quel caso, a rimuovere la grafica del biscione presente sulla maglia da trasferta 2021-2022.

Di seguito l’esultanza di gruppo dopo il gol realizzato da Denzel Dumfries, via OneFootball.