Ceravolo: «Inter in carreggiata grazie al Bayern! A Udine gara importante perché…»

Ceravolo dice la sua sui tre punti guadagnati in Champions League dall’Inter in trasferta contro il Viktoria Plzen. Il dirigente sportivo intravede la luce in casa Inter, guardando i risultati delle altre squadre presenti nel girone. L’ospite di Sportitalia esprime un giudizio positivo sui nerazzurri anche sul fronte campionato.

ANCORA IN CARREGGIATA – Franco Ceravolo interviene durante la trasmissione “Sportitalia Mercato” per fare il punto della situazione in casa Inter. Il dirigente sportivo dichiara: «Per l’Inter era importante il risultato e l’ha fatto. Ed è importante il fatto che il Barcellona abbia perso contro il Bayern Monaco (vedi video, ndr). Rimettendo l’Inter in careggiata. Perché se fosse stato diverso, sarebbe stato difficile. Invece, con questo risultato del Bayern, l’Inter ha ancora la possibilità di qualificarsi. Poi, per quanto riguarda il campionato, nonostante stia giocando male, criticarla dopo quattro o cinque partite è ancora prematuro sinceramente. Anche le altre squadre che vanno per la maggiore sappiamo che stanno trovando difficoltà. Per cui, quello a Udine è un test importante. Può fare anche risultato perché Lautaro Martinez è in forma e avrà disposizione anche Romelu Lukaku (notizia da confermare, ndr), che è una certezza e trainante per tutti i compagni. La rosa dell’Inter è forte! Per me quella più forte in assoluto. Nonostante, poi, il gioco non risulti all’altezza, per altri motivi che non sappiamo, o di infortuni o di gestione. Dopo questa partita, in vista di quella contro l’Udinese, può fare un grande risultato. È un test importante contro una squadra che sta facendo molto bene. Fare risultato a Udine, contro una squadra in forma, metterebbe l’Inter anche nelle condizioni psicologiche di proseguire bene». Secondo Ceravolo, ospite di Sportitalia, la squadra nerazzurra ha delle ottime chances di fare bene in Serie A, come anche in UEFA Champions League in questa stagione.