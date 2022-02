Esposito: «Il sogno è tornare all’Inter. Lukaku via? Non volevo crederci!»

Esposito si trova al Basilea in prestito dall’Inter. Il giovane attaccante ha parlato ai microfoni di calciomercato.it facendo il punto sulla sua esperienza in Svizzera, il suo futuro e i suoi obiettivi. Inoltre ha commentato la sfida tra la squadra di Inzaghi e il Liverpool ed è ritornato sull’addio di Lukaku. Di seguito le sue dichiarazioni

ESPERIENZA – Sebastiano Esposito sta facendo esperienza al Basilea. Il giovane attaccante di proprietà dell’Inter fa il punto sulla sua stagione: «Non sono ancora al 100% visto che ho saltato le prime due in campionato del nuovo anno. Sto lavorando al meglio per avere meno acciacchi fisici possibili. L’esperienza sul campo qui al Basilea è stata molto positiva. Ci sono i numeri a dimostrarlo: in 10 partite ho segnato 4 gol. Credo di aver fatto bene».

DIFFERENZE – Esposito prosegue parlando delle differenze tra la Svizzera e l’Italia: «Parto nel dire che, a mio avviso, la Serie A è seconda solo all’Inghilterra in quanto a bellezza e difficoltà del campionato. Forse perché ci ho giocato, ma la Serie A è la mia preferita. Sicuramente rispetto alla Svizzera ci sono giocatori e allenatori più forti, staff più importanti. In generale è tutto maggiormente sviluppato, anche se il calcio qui sta crescendo. Negli ultimi anni sono stati fatti vari step in avanti, il Basilea è una squadra vista in ogni parte, come dimostrato dal mercato di gennaio: Cabral è stato preso dalla Fiorentina, Zhegrova dal Lille e Comert dal Valencia. La Super League poi è molto difficile, le squadre si incontrano quattro volte in una stagione e così chi ti affronta sa tutto di te. Le difficoltà sono per noi attaccanti ma anche per i difensori».

PASSO DOPO PASSO – Esposito preferisce non pensare per ora a un suo eventuale ritorno all’Inter: «Difficile rispondere perché ho poca voce in capitolo su questo argomento. Vediamo se il Basilea deciderà di riscattarmi. Con la società nerazzurra sono sempre in contatto, però per adesso penso a fare il massimo qui per cercare di aiutare la squadra a vincere campionato e Conference. Se si vince si va in Champions e quindi potrei rimanere, ma a questo ci pensiamo dopo col mio agente Pastorello e con i club».

CHAMPIONS E SCUDETTO – Esposito non si è di certo perso la sfida di Champions League dei nerazzurri di Simone Inzaghi: «Inter-Liverpool? Purtroppo siamo stati sfortunati. Se Calhanoglu avesse fatto gol al quarto d’ora anziché prendere la traversa, per il Liverpool sarebbe stata dura riprenderla. Difendendosi bene e in contropiede, l’Inter avrebbe potuto far male, soprattutto sulle fasce con Perisic e Dumfries. Se l’Inter può rivincere lo scudetto? Se riescono a riprendere il cammino di prima, sì. Adesso ha tre/quattro partite prima della Juventus dove può fare bottino pieno. Se riuscisse a fare 10-13 punti, allora lo Scudetto sarebbe ancora suo».

EX COMPAGNI – Esposito è rimasto in contatto con molti dei suoi ex compagni, compreso Romelu Lukaku: «Con chi mi sento? Con D’Ambrosio una volta ogni due giorni. Con Lukaku una volta a settimana. Ma di recente mi sono sentito con Skriniar, Bastoni e Ranocchia. Cosa mi hanno detto? Che devo svegliarmi!». E sull’ex numero 9 nerazzurro, Esposito svela: «Che aveva deciso di andare via dall’Inter l’ho saputo tempo prima. Quando me l’ha detto non ho voluto crederci, Romelu è stato il giocatore più forte col quale ho giocato. Mi è dispiaciuto, ma ognuno è libero di scegliere la propria strada».

OBIETTIVI E SOGNI – Per finire Esposito traccia i suoi futuri obiettivi: «Innanzitutto vincere qui col Basilea, siamo lontani 12 punti dalla vetta ma mancano ancora due scontri diretti con lo Zurigo e lo stesso Zurigo dovrà affrontare altre due volte lo Young Boys. Poi il sogno rimane sempre quello di tornare all’Inter, di fare bene come ho fatto restandoci tanti anni. Il sogno è vincere con la maglia nerazzurra, magari una Champions, e con quella della Nazionale».

