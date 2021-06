Eriksen respira autonomamente e parla: lo annuncia il suo agente

Eriksen respira autonomamente e parla. La bella notizia arriva dal suo agente, Martin Schoots, che lo ha comunicato alla TV olandese NOS.

STA MEGLIO – Martin Schoots, agente di Christian Eriksen, ha fatto sapere alla TV olandese NOS che il centrocampista dell’Inter respira autonomamente e parla. Ha sentito il padre, che è in ospedale assieme alla moglie. Questo è un nuovo segnale confortante sul suo stato di salute, dopo quelli degli scorsi minuti (vedi articolo). Eriksen resta in ospedale, farà altri esami per capire cosa sia successo. L’UEFA, in aggiunta, ha appena annunciato che Danimarca-Finlandia riprenderà alle ore 20.30 dal 43’ su richiesta dei giocatori. Anche questo fa intendere che possano esserci delle rassicurazioni sulle condizioni del giocatore.