Eriksen, gli intermediari guardano alla Premier: il nodo è l’ingaggio – Sky

Eriksen Inter-Parma (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Christian Eriksen rimane il protagonista del mercato in uscita dell’Inter. Gianluca Di Marzo, in studio a “Calciomercato – L’Originale” su “Sky Sport”, fa il punto.

DESTINAZIONE – Christian Eriksen è ancora nella lista dei trasferibili dell’Inter. Il PSG si toglie dalla corsa per il danese: Mauricio Pochettino sposta le sue mire su Dele Alli. E allora torna in auge il ritorno in Premier League. Secondo Gianluca Di Marzio, diversi intermediari sono al lavoro per riportare Eriksen in Inghilterra. Tuttavia l’ingaggio che l’ex Tottenham percepisce all’Inter spaventa le potenziali pretendenti. Garantire uno stipendio da 7,5 milioni di euro netti non è così facile, in questo periodo compromesso dal Covid-19. Tuttavia l’Inter continuerà ad aspettare eventuali offerte, aprendo anche alla formula del prestito.