Ecco la patch che l’Inter metterÃ  nel derby per l’emergenza in Cina

Ecco la patch che l’Inter metterà nel derby per l’emergenza in Cina

Tramite il proprio profilo Twitter l’Inter mostra la patch speciale che avrà sulla maglia nella sfida col Milan per mostrare vicinanza per l’emergenza in Cina.

MESSAGGIO PER LA CINA – L’Inter nel derby avrà una patch speciale sulla maglia. Suning è ovviamente molto vicina alla situazione di emergenza della Cina e questo è un gesto per esprimere un messaggio.