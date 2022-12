Dumfries: «Come Cruijff e Rensenbrink? Cosa più importante la vittoria!»

Denzel Dumfries, al termine di Olanda-USA (vedi pagella), ha parlato ai microfoni di NOS. Il laterale dell’Inter ha raggiunto due mostri sacri del calcio olandese

MIGLIORARE − Le parole di Dumfries al termine del match contro USA. Il laterale dell’Inter ha raggiunto Cruijff e Rensenbrink come giocatore olandese coinvolto in tre gol in una partita del Mondiale. Le sue parole: «Sono buoni numeri ma la cosa più importante è la vittoria. Ero concentrato sull’importanza della partita per vincere. Sono contento di aver potuto aiutare la squadra e sono contento anche per Daley. Ultimamente noi laterali abbiamo ricevuto critiche. Anche l’allenatore della nazionale è stato sicuramente critico. Ci ha giustamente detto all’intervallo che avremmo potuto esercitare un po’ più di pressione. Forse siamo stati troppo passivi in ​​questo. Ovviamente questa vittoria ci dà fiducia, ma sappiamo che dobbiamo giocare meglio».