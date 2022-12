FOTO – Un ex compagno di squadra festeggia Dumfries, ecco chi è!

L’Olanda ha vinto nel pomeriggio gli ottavi di finale dei Mondiali. La squadra di Louis van Gaal ha superato gli Stati Uniti con il risultato di 3-1. Protagonista assoluto è stato Denzel Dumfries, festeggiato anche da un suo ex compagno di squadra su Instagram, ecco chi!

DETERMINANTE – L’Olanda ha vinto gli ottavi di finale dei Mondiali. La nazionale guidata da Louis van Gaal ha battuto gli Stati Uniti per 3-1 grazie ad un Denzel Dumfries in stato di grazia. L’esterno dell’Inter ha siglato 2 assist e segnato il gol definitivo per la vittoria della sua squadra. Dal suo profilo Instagram Ivan Perisic, ex compagno di Dumfries proprio all’Inter, ha voluto festeggiarlo in questo modo. Il croato ha scritto: “Fiero di te fratello”.

Lo stesso Perisic lunedì 5 sarà impegnato col Giappone con la sua Croazia.