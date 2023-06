Dimarco: «Amore per l’Inter trasmesso dalla famiglia! Champions League…»

Federico Dimarco è uno dei protagonisti dell’ultimo episodio dell’Champions League Magazine. Il laterale nerazzurro, intervistato per l’occasione da Javier Zanetti, parla a proposito del suo rapporto con il club e sull’imminente finale contro il Manchester City

FAMIGLIA – Questo il racconto di Dimarco: «Tifo per l’Inter? Una cosa che parte dalla mia famiglia. Da quando sono nato mi hanno trasmesso questo amore per l’Inter. Giocare per questi colori è come aver esaudito un sogno. Tu (Javier Zanetti, ndr) per me rappresenti la storia del club, pochi capitani hanno fatto così tanti anni con la fascia al braccio e alzando la Champions League, È stata un’emozione incredibile per me. Giocare una finale di Champions League non è una cosa da tutti i giorni, soprattutto per l’Inter che ne ha vinte tre. Ogni ragazzo sogna di giocare queste partite. L’Inter nella storia si è tolta sempre grandi soddisfazioni».