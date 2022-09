DigitalBits a breve sparisce da sponsor dell’Inter! Le strade valutate – CdS

DigitalBits passerà alla storia come lo sponsor rimasto meno tempo sulle maglie dell’Inter: appena pochi mesi, visto che non sta pagando. Il Corriere dello Sport dà per certa la sparizione del marchio entro la fine dell’anno solare.

TOCCATA E FUGA – Dopo la sosta per i Mondiali, salvo pagamenti che l’Inter ormai non ritiene più probabili, DigitalBits sparirà in tutto e per tutto dalle maglie e dagli spazi pubblicitari nerazzurri. La notizia la dà come ormai certa il Corriere dello Sport, complici i mancati pagamenti della rata estiva e di quella del mese di ottobre, una situazione nota da tempo (vedi articolo). Appare ormai complicato pensare che DigitalBits possa saldare quanto dovuto, perciò la ricerca di un nuovo main sponsor è già cominciata. L’obiettivo è arrivare a chiudere l’affare in due-tre mesi, per mettere il nuovo marchio sulle maglie a gennaio.

LE OPZIONI – Secondo il quotidiano romano ci sono tre-quattro piste che l’Inter ritiene interessanti, ma ancora non si è giunti a un accordo. La speranza del club è che sia pluriennale, dopo che nella scorsa stagione l’intesa con Socios era di un solo anno. Le alternative sono finire la stagione con la maglia senza sponsor oppure arrivare a giugno 2023 con un marchio benefico (vedi Unicef col Barcellona). Ormai però la strada è tracciata e si andrà al cambio. Chiusa l’ormai negativa esperienza con DigitalBits, l’Inter chiuderà un nuovo accordo sulle card NFT con OneFootball e Sorare, grazie a una partnership definita dalla Lega Serie A.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti