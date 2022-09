Udinese-Inter, tre maglie da assegnare per Sottil: Beto OK, due i rientranti – TS

Udinese-Inter vedrà Sottil schierare praticamente la miglior formazione. Secondo Tuttosport ci sono in realtà ancora tre maglie da assegnare, ma una è quasi scontato che andrà a Beto.

LE OPZIONI – L’Udinese arriva alla partita con l’Inter con la migliore formazione possibile, o quasi. I problemi di Jaka Bijol e Jean-Victor Makengo sono ormai superati, entrambi faranno parte della distinta che uscirà fra poco meno di due ore. Ancora non è sicuro però chi sceglierà Andrea Sottildal 1′. Per Tuttosport andranno in panchina, con Bram Nuytinck a completare la difesa con Rodrigo Becao e Nehuén Pérez mentre Tolgay Arslan andrà a centrocampo. Lo spostamento di Roberto Pereyra a destra mette Sandi Lovric interno destro, preferito a Lazar Samardzic in gol a Reggio Emilia col Sassuolo domenica scorsa. In attacco nessun dubbio su Beto, favorito su Isaac Success. Questa la probabile formazione di Sottil per Udinese-Inter, secondo Tuttosport: Silvestri; Rodrigo Becao, Nuytinck, Pérez; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Udogie; Beto, Deulofeu.

Fonte: Tuttosport – Rudi Buset