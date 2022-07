Inter, grana Digitalbits: non ha pagato! Prima reazione con lo sponsor – TS

L’Inter ha un problema ulteriore, quello dello sponsor. DigitalBits non ha pagato una quota e la società, come appare su Tuttosport, ha già messo in pratica le sue prime ripercussioni.

IL GUAIO – Il crollo delle criptovalute colpisce indirettamente anche l’Inter. Dall’inizio di questo mese lo sponsor principale è DigitalBits, moneta sviluppata da Zytara Labs, che ha preso il posto di Socios. Tuttavia, come informa Tuttosport, già a fine giugno non era arrivato il pagamento di cinque milioni per lo sponsor di manica della scorsa stagione. Ora l’intesa è molto più corposa: sono ottantacinque i milioni che DigitalBits deve corrispondere all’Inter nell’arco di quattro stagioni. La prima reazione della società ha portato a oscurare il marchio nel sito, non sarà nemmeno presente sui led a bordocampo domani per l’amichevole Inter-Lione a Cesena. Dal club per ora arriva un «No comment», ma le indiscrezioni parlano di volontà di risolvere la questione. Altrimenti, “perdendo” DigitalBits, l’Inter sarebbe costretta a cambiare main sponsor a stagione in corso.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino