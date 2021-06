Stefan de Vrij, calciatore dell’Inter e dell’Olanda, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di “Sky Sport”. Ecco le sue dichiarazioni

LEADER – All’esordio con la sua Olanda, a Euro2020, Stefan de Vrij si è disimpegnato alla grande al centro della difesa a tre di Frank de Boer (vedi articolo). Il centrale dell’Inter si candida ad essere tra i protagonisti della manifestazione itinerante. “Sky Sport” l’ha intervistato a proposito della sua maturazione professionale: «Ho imparato molto, in Italia, sotto l’aspetto tattico. Gioco in Italia da sette anni e ho fatto grandi passi avanti: sto vivendo il miglior periodo della mia carriera. Ho imparato talmente tanto l’attenzione italiana alla difesa che mi infastidisce aver subito due gol contro l’Ucraina, in quel modo. Credo sia positivo per un difensore ragionare così».