“Sky Sport” fa il punto sul futuro di Achraf Hakimi: Chelsea e PSG duellano per l’esterno marocchino. L’Inter ha già messo nel mirino il possibile sostituto: è un esterno dell’Olanda di Frank de Boer

STASI – La trattativa per la cessione di Achraf Hakimi è entrata in una fase di stallo. Secondo “Sky Sport”, tuttavia, il marocchino sarà il sacrificio necessario per rimpolpare il bilancio. Il club nerazzurro non si schioda dalla richiesta iniziale di 75-80 milioni di euro, ma la cifra non sembra spaventare le pretendenti: su tutte, Chelsea e PSG.

PROPOSTE – Secondo “Sky”, il club inglese avrebbe al momento sorpassato i francesi e avvicinato la valutazione dell’Inter (vedi articolo). L’offerta del Chelsea prevede denaro e una contropartita: secondo l’emittente televisiva, per convincere i nerazzurri andrà aumentata la parte fissa, e magari inserire un nome tra Emerson Palmieri e Marcos Alonso. Resta indietro Andreas Christensen, nelle preferenze dell’Inter.

PIANO B – Qualora l’affare col Chelsea non dovesse andare in porto in questo modo, l’Inter tiene d’occhio anche altri profili per la fascia destra. Tra questi, c’è anche Denzel Dumfries del PSV Eindhoven, al momento impegnato ad Euro2020 con la maglia dell’Olanda.

