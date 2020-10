De Vrij: “Miglior difensore in Serie A con l’Inter? Un onore! A modo mio…”

De Vrij, giocatore dell’Inter eletto miglior difensore la scorsa stagione in Serie A, in un’intervista rilasciata al portale olandese Voetbalprimeur ha detto la sua riguardo il premio.

IL MIGLIORE – Stefan de Vrij, difensore olandese dell’Inter, in un’intervista ha commentato il premio di miglior difensore in Serie A: «Penso che sia un grande onore, è una conferma del livello che ho raggiunto in Italia lo scorso anno. Non mi piace giocare sporco, e per questo mi piace essere stato eletto miglior difensore della Serie A. Ho fatto tutto a modo mio ed è proprio questo che mi dà soddisfazione. Difensori olandesi i migliori in ogni campionato? Non ho idea di come sia possibile! Forse ora anche i difensori sono visti in modo diverso in Olanda?».

