Vidal, che risorsa per Conte: il tecnico ha il suo coltellino svizzero

Condividi questo articolo

Arturo Vidal Inter-Fiorentina

Vidal nelle sue prime apparizioni in maglia Inter sta dimostrando perché Conte lo abbia voluto fortemente. Il cileno sa adattarsi a vari ruoli.

TITOLARE SUBITO – Arturo Vidal è entrato nella formazione titolare dell’Inter alla seconda gara stagionale. Che si è giocata tre giorni dopo la prima, dove comunque era subentrato nel finale. Ed è stato confermato anche nella terza. Non c’è questione di adattamento che tenga: Conte lo ha inseguito praticamente un anno, lo ha voluto sopra tutti o quasi, ora ce l’ha e non intende rinunciarci. E il cileno in campo si è subito dimostrato una risorsa.

UOMO DI EQUILIBRIO – In primis c’è la duttilità. Come già sottolineato QUI si è parlato tanto di Vidal come incursore o trequartista d’assalto, uomo ideale per Conte per scatenare il suo pressing offensivo. Invece è circa l’unica cosa che ad oggi il cileno non ha fatto. Il suo ruolo nell’Inter al momento è quello di mediano. Non box to box, di inserimento. Mediano vero, riferimento davanti alla difesa. L’uomo chiamato a garantire alla formazione quell’equilibrio che spesso, troppo spesso, è mancato. Il numero 22 più che una fisicità esasperata sta dimostrando tutta la sua capacità di lettura tattica, raffinata negli anni. Il più delle volte nemmeno si nota, ma è sempre dove deve essere. Pronto a coprire i compagni, ma anche a richiamarli se serve.

COLTELLINO SVIZZERO – Questa è la prima versione di Vidal all’Inter. Il cileno ha la grande capacità di poter fare quello che serve, quando serve. Attenzione però: siamo alla prima fase. Conte ha bisogno di alcune sue doti per risolvere alcuni problemi. E lui risponde. Pure bene. Ma nella sua scatola dei trucchi c’è ancora molto altro. Basta solo chiederglielo. Un coltellino svizzero per il centrocampo al servizio dell’Inter.