Bucchioni: “Scudetto, Inter c’Ã¨. Conte ha piÃ¹ soluzioni, motore squadra…”

Bucchioni: “Scudetto, Inter c’è. Conte ha più soluzioni, motore squadra…”

Enzo Bucchioni

Enzo Bucchioni ha parlato dell’Inter di Antonio Conte, tra le partecipanti alla lotta scudetto, e del protocollo dopo il caso di Juventus-Napoli

PROTOCOLLO – Queste le parole di Enzo Bucchioni sul protocollo, a seguito delle polemiche riguardanti Juventus-Napoli. «Penso che andava corretto e rivisto prima dell’inizio del campionato – ha dichiarato sulle frequenze di “Radio Sportiva” –. Per Juventus-Napoli siamo nei meandri delle interpretazioni, ma aspettiamo cosa diranno i giudici. In Italia la certezza del diritto non c’è mai».

SCUDETTO – Bucchioni sull’Inter. «Ha messo su una squadra che può competere per lo scudetto. Il centrocampo è il motore della squadra, l’anno scorso la coperta era molto corta ma adesso Conte ha diverse soluzioni».