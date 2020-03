De Vrij: “Conte vicino in questo periodo. Inter? Grande professionalitÃ ”

De Vrij: “Conte vicino in questo periodo. Inter? Grande professionalità”

Condividi questo articolo

Stefan de Vrij, difensore dell’Inter, attraverso i canali social, ha risposto a delle domande, riguardanti Antonio Conte, allenatore nerazzurro e la società. Il difensore olandese, inoltre, parla della situazione relativa al coronavirus

VICINO – Ecco le parole di Stefan de Vrij: «Il mister cerca sempre di starci vicino, anche in questo periodo difficile per tutti. Anche se non c’è fisicamente, ma tramite i messaggi e col suo staff cerca di starci vicino. C’è più attività sulla chat di gruppo, quello sì. Io penso che siamo un gruppo molto stretto e quando torneremo sarà come prima. È una lotta che cerchiamo di vincere, come nel calcio, possiamo farlo. Dobbiamo essere uniti anche come squadra. Grande professionalità dell’Inter come società, di tutti quanti. Ci portano da mangiare, ci hanno portato bici ed elastici così possiamo continuare a lavorare. I dottori ci mandano messaggi come stiamo, sono molto professionali. Non è il momento di pensare al calcio, abbiamo sempre pensato a una partita per volta, ora stiamo giocando un’altra battaglia che cerchiamo di vincere e poi penseremo a giocare».

Fonte: sky.sport.it