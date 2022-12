D’Ambrosio, quale ruolo all’Inter da gennaio? Le prospettive del difensore

D’Ambrosio non è partito per Malta la scorsa settimana ed ora è l’unico infortunato della rosa dell’Inter. Quali sono le prospettive in questa seconda parte di stagione per il difensore nerazzurro, anche in scadenza di contratto.

RIENTRO – Danilo D’Ambrosio non ha potuto partecipare al mini-ritiro di Malta dell’Inter. Il difensore ex Torino e Matteo Darmian sono rimasti dal 4 al 9 dicembre ad Appiano Gentile, dove hanno continuato a lavorare per il rientro in campo. In questa stagione D’Ambrosio ha avuto diversi problemi, soprattutto di natura muscolare. L’ultimo è stato quello agli adduttori, che lo ha costretto a saltare 2 partite a novembre. Ora il difensore di 34 anni è l’unico infortunato dell’Inter, ma vuole riprendere la forma: l’obiettivo è conquistare il rinnovo di contratto con l’Inter e la fiducia di Simone Inzaghi. Le difficoltà difensive hanno quasi costretto il tecnico a fare sempre utilizzo di Milan Skriniar, preferendolo a Danilo, che ha giocato da titolare solo due volte contro il Sassuolo e il Bayern Monaco.

D’Ambrosio, ruolo marginale

RUOLI – D’Ambrosio ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno, c’è in ballo il suo futuro in questa stagione. Le prestazioni in calare e la sua età potrebbero portare all’addio, ma le sensazioni per ora sono diverse (vedi articolo). Inzaghi non ha intenzione di cambiare ancora in difesa, nella seconda parte di stagione è presumibile che si punterà totalmente sui quattro che hanno già calcato il campo nel maggior numero di partite: de Vrij, Acerbi, Skriniar e Bastoni. D’Ambrosio sarà un ulteriore ricambio utile per le situazioni in cui Inzaghi vorrà affidarsi al turn-over. In Coppa Italia contro il Parma Danilo potrà trovare spazio, a meno di altri problemi fisici. La sua permanenza all’Inter dipende esclusivamente dai pochi minuti che gli verranno concessi d’ora in poi.