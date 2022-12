Taibi: «Fabbian umile e intelligente. Già utile all’Inter? Ancora presto!»

Taibi ha parlato di Giovanni Fabbian, centrocampista della Reggina in prestito dall’Inter. Il direttore sportivo ritiene il giocatore ancora troppo prematuro per fare la differenza in nerazzurro

ANCORA PRESTO − Il DS della Reggina, Massimo Taibi, si è espresso così sul giovane centrocampista in prestito dall’Inter: «Fabbian? Giocatore importante, giovane, ha 19 anni. È intelligente, umile, grande gamba. Bravo Inzaghi a metterlo nel momento giusto, ma bravo anche lui a crescere e lavorare tanto. Non è semplice giocare davanti a tante persone, sta facendo gol, bravissimo negli inserimenti. Utile all’Inter? Ancora presto, deve ancora fare 2-3 anni a Reggio». Le sue parole a Sportitalia.