Inter e Roma, amichevoli incrociati tra due settori giovanili: il comunicato

Con i campionati Under-15 e Under-16 da poco terminati per la pausa, Inter e Roma hanno organizzato due incontri amichevoli incrociati. Ecco il comunicato del club nerazzurro.

AMICHEVOLI – “Una doppia amichevole di prestigio, organizzata in partecipazione tra Inter e Roma. Le due squadre quest’oggi hanno dato vita a due incontri amichevoli incrociati. Con il campionato da poco terminato per la pausa, è stata disputata un’amichevole congiunta con le U15 e U16 di Roma e Inter. I nerazzurri dell’U16 sono scesi in campo a Trigoria, mentre i giallorossi dell’U15 sono stati ospiti al Konami Youth Development Centre. La prima gara è terminata 2-1, mentre la seconda 0-1″.

Fonte: Inter.it