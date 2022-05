Cottarelli: «Ecco la nuova data per InterSpac! Ora dipende solo da Suning»

Cottarelli torna a parlare dell’azionariato popolare nerazzurro, sperando in un cambio di prospettiva da parte della proprietà Suning. L’economista e tifoso interista, nonché Presidente di InterSpac, è intervenuto a “Un Giorno da Pecora” sulle frequenze di Rai Radio 1, spiegando a che punto è il progetto

AZIONARIATO POPOLARE IN STAND BY – L’argomento calcistico è ancora di interesse per Carlo Cottarelli, sebbene provi a dribblarlo: «Oddio, non fatemi parlare di Inter in questo momento… Abbiamo vinto l’ultima partita sì, ma con quello che è successo… È un classico dell’Inter, quando le cose sembrano più facili poi andiamo a rovinarcele per colpa nostra! Con l’azionariato popolare abbiamo finito il lavoro tecnico ma si può andare avanti soltanto se l’attuale proprietà è interessata. E al momento non sembra essere interessata…».

MESSAGGIO DIRETTO AGLI ZHANG – Inoltre, Cottarelli conferma l’assemblea societaria fissata da InterSpac per il 21 giugno alle 17:30: «L’orario è sbagliato (ride, ndr). Non è ancora stata convocata ufficialmente, quindi ci possono essere cambiamenti. Io preferire alle 18:00! Essendo una società, c’è questa assemblea dei soci. E in quella data presenteremo i risultati. Speriamo cambino idea (si riferisce agli Zhang, ndr), perché mi sembra che l’idea sia buona». Questa la chiosa di Cottarelli sul progetto che coinvolge alcuni tifosi VIP interisti ma non convince per niente la proprietà Suning, a quanto pare.