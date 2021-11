Correa tentazione. Dubbio difesa: la probabile Inter contro il Napoli – SM

Domenica alle 18 si giocherà Inter-Napoli. I nerazzurri di Inzaghi e Correa sono chiamati a un acuto dopo un avvio di stagione incerto nei big match. Ecco le ultime sulla probabile formazione dei campioni d’Italia

SITUAZIONE – “Sanchez e de Vrij sono infortunati. Lautaro Martinez recuperato, al suo fianco potrebbe esserci Correa, con Dzeko inizialmente in panchina anche in ottica Champions. Due opzioni in difesa: o dentro Ranocchia, oppure Bastoni al centro e Dimarco nei tre dietro”.

PROBABILE FORMAZIONE – Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro Martinez.

Fonte: sportmediaset.it