Colonnese: «Inter, sfrutta San Siro! Inzaghi? Nerazzurri non semplici»

Colonnese, ex giocatore dell’Inter, è intervenuto a Tutto Mercato Web Radio. Inevitabile parlare del match in programma domenica pomeriggio tra i nerazzurri di Inzaghi e il Napoli guidato dall’ex Spalletti

VINCERE – Francesco Colonnese ha sottolineato come l’Inter non possa sbagliare: «È una partita importante, lo sa Inzaghi e il gruppo. C’è da sfruttare San Siro, il Napoli è forte ma se perdi in casa diventa difficile rientrare, anche mentalmente. Negli scontri diretti l’Inter non ha fatto benissimo quest’anno. Il Napoli è molto forte, meritatamente davanti per continuità, è più forte anche del Milan. Non ci si aspettava una squadra così forte con Spalletti».

ALLENATORE – Colonnese ha poi parlato del tecnico nerazzurro: «Inzaghi è alla prima esperienza lontano da Roma, non è semplice allenare l’Inter. Deve ancora dimostrare di essere il numero uno, ma è un allenatore che, dopo i grandi, ha vinto più di tutti. Era il migliore dopo l’addio di Conte. E poi non è la stessa squadra dello scorso anno, che era più veloce nel gioco con Hakimi e Lukaku. È una squadra diversa ora».