Pro Sesto-Inter Women, Coppa Italia Femminile: le 23 convocate di coach Rita Guarino

Pro Sesto-Inter di Coppa Italia Femminile è in programma nel weekend. Inter Women in campo domani – sabato 20 novembre – a partire dalle ore 14:30. Di seguito la lista delle 23 convocate di Rita Guarino per il debutto nerazzurro in Coppa Italia Femminile

PORTA – 1 Cartelli, 12 Gilardi, 22 Durante.

DIFESA – 2 Sonstevold, 3 Landstrom, 13 Merlo, 14 Kathellen, 28 Passeri, 30 B. Vergani.

CENTROCAMPO – 5 Karchouni, 6 Santi, 8 Brustia, 18 Pandini, 19 Alborghetti, 20 Simonetti, 21 Regazzoli, 27 Csiszar.

ATTACCO – 7 Marinelli, 9 Polli, 10 Bonetti, 17 Macarena Portales, 24 Pavan, 33 Ajara Njoya.