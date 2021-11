Inter, doppio derby e non solo: il programma del Settore Giovanile

Tutto pronto per questo fine settimana di calcio. Non solo l’Inter di Inzaghi contro il Napoli, ma anche i ragazzi nerazzurri del Settore Giovanile scenderanno in campo nei prossimi giorni. Ecco il programma completo

PRIMAVERA – UNDER 19

Sabato 20 novembre 2021 – Campionato, 9^ giornata

Sassuolo vs INTER ore 13.00 (Stadio Ricci, Sassuolo)

UNDER 18 SERIE A E B

Domenica 21 novembre 2021 – Campionato, 8^ giornata

INTER vs Roma ore 11.00 (Centro di Formazione Suning, Milano)

UNDER 17 SERIE A E B

Domenica 21 novembre 2021 – Campionato, 10^ giornata

Monza vs INTER ore 15.00 (Monzello, Monza)

UNDER 16 SERIE A E B

Domenica 21 novembre 2021 – Campionato, 7^ giornata

INTER vs Milan ore 14.30 (Centro Sportivo Enotria, Milano)

UNDER 15 SERIE A E B

Domenica 21 novembre 2021 – Campionato, 7^ giornata

INTER vs Milan ore 15.00 (Accademia Inter, Milano)

Fonte: inter.it